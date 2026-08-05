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FiNE NEWS

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Поставки ракет для ПВО Украины сократились втрое в первом полугодии 2026 года — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первом полугодии 2026 года объём поставок ракет для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) от зарубежных партнёров сократился втрое по сравнению с первым полугодием 2025 года.

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