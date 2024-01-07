Обои в интерьере кухни – где их использовать и подо что подбирать

Все мы знаем, что кухонный интерьер подвергается различным неблагоприятным воздействиям. Это перепады температур, пар, конденсат, брызги воды и жира, которые способны испортить отделку, мебель и текстиль.
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