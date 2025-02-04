В ХАМАС назвали слова Трампа о Газе рецептом создания хаоса в регионе

ХАМАС отверг предложение Трампа о переселении палестинцев из Газы.Палестинское движение ХАМАС восприняло заявление президента США о секторе Газа в качестве рецепт создания хаоса и напряжённости в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии