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  • Vladimir Vlasov
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Сбербанк подтвердил планы заработать в этом году больше прибыли, чем в 2024-м

Сбербанк подтверждает планы заработать в 2025 году больше прибыли, чем в 2024 году, а также намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов, об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов на телеканале РБК.

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