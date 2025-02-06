Сбербанк подтвердил планы заработать в этом году больше прибыли, чем в 2024-м

Сбербанк подтверждает планы заработать в 2025 году больше прибыли, чем в 2024 году, а также намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов, об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов на телеканале РБК.