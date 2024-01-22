В Казахстане изменились правила пенсионных выплат

Постановлением правительства от 26 декабря 2023 года внесены изменения в Правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат, сообщает Zakon.
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