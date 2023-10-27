Для жителей 909 квартала Орла открыли кабинет УЗИ

В амбулатории поликлиники №3 на ул. Машкарина в городе Орле открыли кабинет УЗИ. Жителям 909 квартала и близлежащих районов будет удобнее пройти необходимое обследование, сообщили в областном Департаменте здравоохранения.
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