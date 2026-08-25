Сергей Платицын: Вакантные площади ТЦ России достигли 8%

Доля незаполненных площадей в российских торговых центрах достигла 8% в августе 2026 года. Управляющий директор СТЦ Сергей Платицын отметил, что снижение спроса на одежду и обувь вынуждает ритейлеров закрывать магазины.
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