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Русская весна

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Лавров назвал условия окончания войны на Украине

Лавров назвал условия окончания войны на Украине

Решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать реалии на земле, но нужно, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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