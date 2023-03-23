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Как началось государство на Руси

Как началось государство на Руси

После военно-политической катастрофы XIII века возник вопрос о том, кому будет принадлежать верховная власть в Русских землях? Или кто возглавит силы для преодоления ситуации, сложившейся после монгольского нашествия? Выбор помогла сделать внешняя сила, стоящая вне структуры страны.

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