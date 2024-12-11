Советника орловского губернатора Клычкова подозревают в хищении 184 миллионов рублей

Предполагаемый ущерб от действий советника губернатора Орловской области Сергея Лежневка вырос с 76 до 184 миллионов рублей, пишут «Орловские новости» со ссылкой на апелляционное постановление областного суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии