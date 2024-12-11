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Советника орловского губернатора Клычкова подозревают в хищении 184 миллионов рублей

Предполагаемый ущерб от действий советника губернатора Орловской области Сергея Лежневка вырос с 76 до 184 миллионов рублей, пишут «Орловские новости» со ссылкой на апелляционное постановление областного суда.

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