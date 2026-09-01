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Снукерист.ру

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У Ицзэ одержал трудную победу и вышел во второй раунд British Open 2026

У Ицзэ одержал трудную победу и вышел во второй раунд British Open 2026

Третий номер в мировом рейтинге У Ицзэ вышел во второй раунд British Open 2026, одолев Лю Хунъюя со счетом 4-3 У Ицзэ (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Чемпион мира У Ицзэ вырвал напряженный решающий фрейм и обыграл своего соотечественника Лю Хунъюя со счетом 4-3 в первом квалификационном матче на турнире British Open 2026.

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