У Ицзэ одержал трудную победу и вышел во второй раунд British Open 2026

Третий номер в мировом рейтинге У Ицзэ вышел во второй раунд British Open 2026, одолев Лю Хунъюя со счетом 4-3 У Ицзэ (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Чемпион мира У Ицзэ вырвал напряженный решающий фрейм и обыграл своего соотечественника Лю Хунъюя со счетом 4-3 в первом квалификационном матче на турнире British Open 2026.