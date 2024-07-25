Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Океан
    Русский народ. Поставить во главе колонны министра культуры и колонной за ним "странных" звиздулулек со сцены и пуска...Яна Поплавская пр...
  • Океан
    Русский народ. Поставить во главе колонны министра культуры и колонной за ним "странных" звиздулулек со сцены и пуска..."Даже Пугачёва та...
  • Марина Петрова
    Ну, старая курица, рассмешила хоть напоследок."Даже Пугачёва та...

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

Заказчиком убийства нацистки и русофобки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может получит 12 тысяч долларов, заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук в в эфире львовского телеканала NTAУбийц ещё не нашли, но и так понятно, что это Россия, заявил свободовец: «В первую очередь, нам нужно найти убийц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх