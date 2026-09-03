Учёные: нейросети обретают симметрии, позволяющие сжимать их до 17% размера

В новом препринте на arXiv (2609.01768) исследователи описали, что обучение глубоких нейросетей порождает локальные симметрии, известные в теории графов как фибрации и накрытия.
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