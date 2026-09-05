Kathmandu Post: в Непале спасли женщину, проведшую под завалами 10 дней

В Непапле спасли женщину, которая провела под завалами 10 дней. Об этом пишет издание Kathmandu Post со ссылкой на вооруженную полицию Непала.
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