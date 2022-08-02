Иномарка слетела в кювет в Новосибирской области – погиб пассажир

Водитель «Тойоты» не справился с управлением на дороге в Новосибирской области и вылетел в кювет. Автомобиль столкнулся с трубой, пассажир погиб, еще два человека госпитализированы.
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