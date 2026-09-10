Пятилетняя дочь Меладзе растет копией отца — Джанабаева разочарована

Певица опубликовала трогательное видео с подросшей Агатой. Альбина Джанабаева с дочерью Агатой соцсетиПоклонники экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой по-прежнему не ослабляют внимания к ее личной жизни — и особенно к детям от Валерия Меладзе.
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