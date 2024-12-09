9 декабря наша страна ежегодно чествует героев Отечества. Владимир Путин: «Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира – это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет ещё лучше.
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