За закрытыми дверями: многодетная мать растерзала сожителя

Много лет женщина билась за будущее своих троих детей. Со стороны казалось, у малышей есть все: квартира, которая, правда, пока в ипотеке; отчим, который неплохо зарабатывает на заказах и следит за воспитанием; гордость за мать, которая помогает бедным.