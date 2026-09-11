За закрытыми дверями: многодетная мать растерзала сожителя

Много лет женщина билась за будущее своих троих детей. Со стороны казалось, у малышей есть все: квартира, которая, правда, пока в ипотеке; отчим, который неплохо зарабатывает на заказах и следит за воспитанием; гордость за мать, которая помогает бедным.
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