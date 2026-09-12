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Сан-Паулу (WTA). Блинкова начнет матчем с Кэрол Янг Со Ли, Бадоса – с Семенистой

В Сан-Паулу прошла жеребьевка турнира WTA 250, который пройдет с 14 по 20 сентября. Лейла Фернандес (1) на старте турнира встретится с квалифаером, Паула Бадоса (2) – с Дарьей Семенистой.

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