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Гималайские ледники начали таять на 65% быстрее, чем 10 лет назад

Гималайские ледники начали таять на 65% быстрее, чем 10 лет назад

Гималайские ледники стали терять массу на 65% быстрее, чем 10 лет назад. Это угрожает безопасности региона и миллионам людей, пишет BBC со ссылкой на доклад экологов.

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