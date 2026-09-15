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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: 3 года молчала о смерти сына, а потом бросила кино и поверила в Бога: Как живет Наталия Антонова в свои 51

Шоу-бизнес: 3 года молчала о смерти сына, а потом бросила кино и поверила в Бога: Как живет Наталия Антонова в свои 51

Ее лицо знакомо каждому, кто хоть раз коротал вечера за отечественными сериалами. Княгиня и следователь, тонкая художница и строгая жена экранного бандита — в кино Наталия Антонова примерила десятки самых разных масок.

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