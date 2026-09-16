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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» не смог обойтись без валидольной концовки. К счастью, всё обошлось - чемпион продолжил погоню за лидерами

«Зенит» не смог обойтись без валидольной концовки. К счастью, всё обошлось - чемпион продолжил погоню за лидерами

ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 9-й тур«БАЛТИКА» - «ЗЕНИТ» - 2:3 После победы в прошлом туре над «Локомотивом» (2:1) Сергею Семаку пришлось поломать голову: сохранить ли победный стартовый состав или сразу внедрить в него, по крайней мере, Педро, появление которого очень оживило игру «Зенита» в матче с железнодорожниками.

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