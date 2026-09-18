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Берн: новые запасы нефти стали козырем Москвы против Запада

Берн: новые запасы нефти стали козырем Москвы против Запада

Новые нефтяные месторождения на севере Сибири могут превратиться в мощнейший геополитический козырь России.

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