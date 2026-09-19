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Царьград

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"Будешь много говорить, пойдёшь на СВО": Чиновники устроили свою "спецоперацию" против русских

"Будешь много говорить, пойдёшь на СВО": Чиновники устроили свою "спецоперацию" против русских

"Борзометр" отдельных государевых слуг зашкаливает: некоторые забыли, что служат народу, а не наоборот.

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Tigra07

Автор - идиот совсем? В ином мире живёт? Кто забыл, что забыл? Да они наверх лезут не для того, чтобы служить народу, а чтобы народ им служил! И это происходит с самого начала их "карьеры"!