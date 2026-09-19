"Будешь много говорить, пойдёшь на СВО": Чиновники устроили свою "спецоперацию" против русских

"Борзометр" отдельных государевых слуг зашкаливает: некоторые забыли, что служат народу, а не наоборот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Названа самая вре...
- Названа самая вре...
- Folha De S.Pаulo:...
Автор - идиот совсем? В ином мире живёт? Кто забыл, что забыл? Да они наверх лезут не для того, чтобы служить народу, а чтобы народ им служил! И это происходит с самого начала их "карьеры"!
Вот она какая, зажравшаяся местная власть