Эксперт Подольская назвала категории россиян, получающие двойную пенсию

В России существует несколько групп граждан, которые имеют право на получение двойной пенсии, заявила в беседе с «Московским комсомольцем» Татьяна Подольская, заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС.
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