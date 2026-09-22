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Царьград

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Сомнолог Уильямс объяснила возникновение кошмаров из-за магния

Сомнолог Уильямс объяснила возникновение кошмаров из-за магния

Сомнолог Зои Уильямс в беседе с Metro раскрыла, почему приём магния может вызывать кошмары. Хотя доказательств этому нет, биодобавка влияет на сон.

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