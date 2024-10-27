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Экипаж Су-34 поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

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