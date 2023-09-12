Акинфеев о голе «Зенита» в 7-м туре РПЛ: «Кукуян прав, он чистый, злиться можно только на себя. Надо же когда-то признавать свои ошибки»

В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1). На 88-й минуте после подачи Данила Кругового мяч ушел за лицевую, после чего боковой судья сигнализировал об ударе от ворот, но Кукуян решил назначить угловой.