Архитектура курских школ за сто лет: от типовых проектов до современных построек

Как менялась архитектура курских школ за последние сто лет? Архитектор Владислав Проскурин рассказал «Курским новостям» об инсоляции, влиянии политики массового переучивания левшей на архитектуру зданий, и о том, почему история сделала полный круг, придя из типовых советских проектов в типовые проекты современности.