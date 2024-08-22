Возобновлен иск против Google. Они собирали данные без разрешения

Google придется столкнуться с коллективным иском по поводу сбора данных в Chrome Коллективный иск против Google по поводу их практик сбора данных через браузер Chrome возобновлен после того, как федеральный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о прекращении дела.
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