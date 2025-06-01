Рэпер Macan подрался с фанатом в Москве

Рэпер Macan оказался в центре скандала после выступления американского рэпера Tyga в Москве. Инцидент произошёл на улице около концертного зала, где артист, посчитав, что его снимает фанат, вступил в дракуРэпер Macan оказался в центре скандала после выступления американского рэпера Tyga в Москве.