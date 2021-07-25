Эксперт предсказал введение карантинных мер и их влияние на стоимость энергоресурсов Мария СадковаЧтобы контролировать и сдерживать рост продаж энергетических ресурсов требуется объявление повторного карантина одновременно в нескольких государствах.
Эксперт предсказал введение карантинных мер и их влияние на стоимость энергоресурсов Мария СадковаЧтобы контролировать и сдерживать рост продаж энергетических ресурсов требуется объявление повторного карантина одновременно в нескольких государствах.
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