VK-музыка появилась в Apple CarPlay

У пользователей ВКонтакте появилась возможность прослушивать VK Музыку непосредственно в Apple CarPlay: автомобилистам доступны не только музыкальные треки с умными рекомендациями, но также аудиокниги и подкасты — в адаптированном интерфейсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии