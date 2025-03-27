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5koleso.ru

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VK-музыка появилась в Apple CarPlay

У пользователей ВКонтакте появилась возможность прослушивать VK Музыку непосредственно в Apple CarPlay: автомобилистам доступны не только музыкальные треки с умными рекомендациями, но также аудиокниги и подкасты — в адаптированном интерфейсе.

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