Киркоров впервые прокомментировал скандальные видео дочери Аллы-Виктории

Филипп Киркоров с пониманием относится к поведению своей подрастающей дочери Аллы-Виктории. В этом году юная наследница артиста неоднократно привлекала внимание публики своими выходками: она записывала пародийные видео на отца, резко отвечала подписчикам в социальных сетях и нарушала правила в школе.
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