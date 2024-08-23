Киркоров впервые прокомментировал скандальные видео дочери Аллы-Виктории

Филипп Киркоров с пониманием относится к поведению своей подрастающей дочери Аллы-Виктории. В этом году юная наследница артиста неоднократно привлекала внимание публики своими выходками: она записывала пародийные видео на отца, резко отвечала подписчикам в социальных сетях и нарушала правила в школе.