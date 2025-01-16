Отправка западных войск на Украину: Макрону со Стармером и хочется и колется

Британское издание The Telegraph пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают отправку британских и французских войск на Украину в качестве миротворческих сил после любого потенциального соглашения о прекращении войны.
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