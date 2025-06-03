Из-за повышения стоимости проезда в Омске подорожают проездные. 🔴Безлимитный проездной на месяц будет стоить 3 192 рубля вместо 2940 рублей 🔴Безлимитный проездной на 15 дней - 1 596 вместо 1 470 рублей 🔴Школьный безлимитный проездной на месяц - 1 456 рублей вместо 1 300 рублей 🔴Школьный проездной на 15 дней - 728 рублей вместо 650 рублей 🔴Проездной на 30 поездок (60 дней) - 1 140 рублей вместо 1 050 рублей 🔴Проездной на 60 поездок (60 дней) - 2 280 рублей вместо 2 100 рублей.