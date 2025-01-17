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Царьград

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Канада готова ввести пошлины на $25 млрд накануне инаугурации Трампа

Канада готова ввести пошлины на $25 млрд накануне инаугурации Трампа

Канада планирует ввести пошлины на американские товары на $25,7 млрд, если Дональд Трамп реализует свои угрозы и наложит тарифы на канадскую продукцию.

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