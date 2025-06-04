В Ленобласти летом стартует ремонт участка дороги в Бокситогорском районе

Будут укреплены обочины, два слоя асфальта, обновлены остановки, знаки и разметка В Бокситогорском районе Ленобласти летом стартует ремонт участка дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево протяжённостью десять километров, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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