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Петербургский дневник

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В Ленобласти летом стартует ремонт участка дороги в Бокситогорском районе

В Ленобласти летом стартует ремонт участка дороги в Бокситогорском районе

Будут укреплены обочины, два слоя асфальта, обновлены остановки, знаки и разметка В Бокситогорском районе Ленобласти летом стартует ремонт участка дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево протяжённостью десять километров, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.

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