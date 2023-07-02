Спички - не игрушка

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Самоубийственная откровенность

Самоубийственная откровенность

В США признались, что начинают войны по надуманным причинам Соединенные Штаты всегда продвигают свои интересы крайне декларативно, при этом откровенно нарушая любые договоренности, выполнение которых считают абсолютно необязательным мероприятием.

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