Англия разгромит Чехию, Испания снова обыграет Хорватию, а Россия победит Нигерию. Экспресс на матчи сборных

Ставим с коэффициентом 6.43.Продолжительный осенний цикл матчей сборных продолжается. В Лиге наций сборная Англии после разгрома Хорватии встретится дома с Чехией, сами хорваты на «Полюде» примут не знающую поражений Испанию, а Россия проведет последний товарищеский матч этой международной паузы против Нигерии.