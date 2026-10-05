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Англия разгромит Чехию, Испания снова обыграет Хорватию, а Россия победит Нигерию. Экспресс на матчи сборных

Англия разгромит Чехию, Испания снова обыграет Хорватию, а Россия победит Нигерию. Экспресс на матчи сборных

Ставим с коэффициентом 6.43.Продолжительный осенний цикл матчей сборных продолжается. В Лиге наций сборная Англии после разгрома Хорватии встретится дома с Чехией, сами хорваты на «Полюде» примут не знающую поражений Испанию, а Россия проведет последний товарищеский матч этой международной паузы против Нигерии.

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