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Именно мигрантский фактор будет одним из основных при раскачке России Западом

Именно мигрантский фактор будет одним из основных при раскачке России Западом

  Ситуация: один «ценный специалист» из Таджикистана решил проигнорировать требование полиции остановить свой автотранспорт.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
а те дебилы от Кремля и до окраин не понимают последствий мигрантского нашествия? Прекрасно понимают.Говорят красивые правильные слова о том,кто главный в стране.А на деле? Для них главное деньги и ничего больше.
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49 мин.
59
Идет война! Путин, закрой второй фронт и срочно! Или опять партнёры?!
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46 мин.
59
https://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43309724095/Dengi-dlya-armii-migrantov-Samyiy-bolshoy-skelet-v-shkafu-deputa?utm_referrer=mirtesen.ru
Деньги для армии мигрантов: Самый большой скелет в шкафу депутата Госдумы - Царьград - 18 декабря - 43309724095
Царьград - МирТесен
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41 мин.

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