Инженеры "Центра" готовят операторов БПЛА в тыловом районе СВО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" оборудовали в тыловом районе специальной военной операции центр подготовки специалистов беспилотных систем с учебными классами, симуляторами и практическим полигоном.
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