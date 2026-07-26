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ТАСС

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Инженеры "Центра" готовят операторов БПЛА в тыловом районе СВО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" оборудовали в тыловом районе специальной военной операции центр подготовки специалистов беспилотных систем с учебными классами, симуляторами и практическим полигоном.

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