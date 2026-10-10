На трассе М-5 у Луховиц 13–14 октября введут реверсивное движение

На 130-м километре трассы М-5 «Москва — Челябинск» на перегоне Луховицы — Зарайск 13 и 14 октября с 08:00 до 20:00 будут проводиться ремонтные работы, из-за которых проезд через переезд организуют по одной полосе с реверсивным регулированием.