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Царьград

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На трассе М-5 у Луховиц 13–14 октября введут реверсивное движение

На трассе М-5 у Луховиц 13–14 октября введут реверсивное движение

На 130-м километре трассы М-5 «Москва — Челябинск» на перегоне Луховицы — Зарайск 13 и 14 октября с 08:00 до 20:00 будут проводиться ремонтные работы, из-за которых проезд через переезд организуют по одной полосе с реверсивным регулированием.

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