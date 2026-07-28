265 тыс. человек, 20 млрд. долларов и 1600 компаний: ЕС приготовил новые санкции Буквально на днях Евросоюз ввел в действие 21-й пакет ограничительных мер против России, разрешив пиратство и грабёж.
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265 тыс. человек, 20 млрд. долларов и 1600 компаний: ЕС приготовил новые санкции Буквально на днях Евросоюз ввел в действие 21-й пакет ограничительных мер против России, разрешив пиратство и грабёж.
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