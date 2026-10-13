Театральные легенды: 3 проверенных временем спектакля октября

Осень традиционно радует театралов громкими афишами, но среди огромного потока новинок особое место занимают постановки с богатой историей.
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