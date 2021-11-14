Политика Сегодня

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Блинкен выразил поддержку Польше в связи с кризисом из-за мигрантов

Блинкен выразил поддержку Польше в связи с кризисом из-за мигрантов

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал Польшу «перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов».

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Может лучше Блинкену покаяться за то, что этот эмиграционный кризис создан самими американцами, когда они без приглашения ломанулись в Ирак, Афганистан, Сирию ?
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4 час.

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