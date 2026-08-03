Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стратегическое поражение или открытая война: эксперт РСМД назвал условие прямого столкновения России и НАТО

Стратегическое поражение или открытая война: эксперт РСМД назвал условие прямого столкновения России и НАТО

Эксперт подчеркнул, что страны Запада целенаправленно добиваются стратегического поражения РФ, делая ставку на эскалацию конфликта за счет ракетных атак и применения беспилотников против внутренних регионов страны.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Дебилы!!!
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