У «АвтоВАЗа» скоро появится новый кроссовер Lada с «китайскими» корнями? 

«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж второго нового кроссовера после загадочной истории сотрудничества с китайской компанией FAW, когда ее кроссовер Bestune T77 получил шильдики Lada и даже встал на конвейер завода в Петербурге, но в продажу так и не поступил.
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