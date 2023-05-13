Русская весна

115 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    Работайте братья, враг должен быть уничтожен.Удар возмездия на...
  • mark kapustin
    9 военных погибли...
  • Юрий Шестаков
    До слёз обидно!.. Как же так допустили такую промашку? Недооценили, разведка подкачала, понадеялись... Такой вот горь...9 военных погибли...

Враг нанёс новый удар по Луганску (ФОТО)

Враг нанёс новый удар по Луганску (ФОТО)

Враг нанёс новый удар по Луганску. Мощный взрыв прогремел на окраине города около 20 минут назад. Подробностей о пострадавших и возможных повреждениях пока нет, «Русская Весна» следит за сообщениями из Луганска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх