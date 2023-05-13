Враг нанёс новый удар по Луганску (ФОТО)

Враг нанёс новый удар по Луганску. Мощный взрыв прогремел на окраине города около 20 минут назад. Подробностей о пострадавших и возможных повреждениях пока нет, «Русская Весна» следит за сообщениями из Луганска.
Популярные статьи
- «Пока чиновники будут лобызать руки предателей, теракты будут только нарастать»: почему Пескова с Пугачёвой не отделить от Прилепина
- Отряды ЧВК «Вагнер» начали мощный ночной штурм Бахмута (КАРТА)
- СРОЧНО: ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, группе должны выдать всё необходимое для продолжение штурма Артёмовска
Свежие комментарии