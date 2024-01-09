Наталия Шевченко о прогрессе в текущем сезоне: «Улучшились качества стрельбы и ее скорость. Почувствовала: способна стабильно заезжать в топ-6»

– Первый сезон в биатлоне вы феерично завершили тремя золотыми медалями на чемпионате России. Было ощущение, что вот он, тот самый момент, о котором можно сказать: «Жизнь удалась»? – В прошлом сезоне прекрасной получилась только концовка.